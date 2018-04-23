GC4537/80
Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.Voir tous les avantages
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Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer à repasser et une production de vapeur prolongée
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Design
Facile à utiliser
Garantie
Technologie
Élimination rapide des faux plis
Efficacité verte
Gestion du calcaire
Taille et poids
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