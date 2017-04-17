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Plus facile et plus rapide, sans réglages de température
Vous pouvez désormais repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, pendant la même séance, grâce à la technologie OptimalTEMP qui définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler ni lustrer.Voir tous les avantages
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Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Avec sa couche de titane avancée et son revêtement 6 couches, notre semelle exclusive SteamGlide Plus offre une glisse optimale sur tous les tissus. Antiadhésive, résiste aux rayures, facile à nettoyer.
Le fer à repasser s'éteint quand vous ne le déplacez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes lorsqu'il est posé sur le talon, la semelle ou le côté.
Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.
Ce fer est compatible avec l'eau du robinet. La fonction Calc-Clean intégrée élimine les dépôts de calcaire, pour des performances optimales.
Facile à utiliser
Garantie
Élimination rapide des faux plis
Efficacité verte
Gestion du calcaire
Taille et poids
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