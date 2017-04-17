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    PerfectCare Fer vapeur

    GC3920/20

    Plus facile et plus rapide, sans réglages de température

    Vous pouvez désormais repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, pendant la même séance, grâce à la technologie OptimalTEMP qui définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler ni lustrer.

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    PerfectCare Fer vapeur

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    Plus facile et plus rapide, sans réglages de température

    100 % sûr, même sur les textiles délicats

    • 2 500 W
    • Débit de vapeur continu 45 g/min
    • Effet pressing 180 g
    • Semelle SteamGlide Plus
    Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

    Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

    Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

    Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

    Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

    Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

    2500W pour une chauffe rapide

    2500W pour une chauffe rapide

    Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

    Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour des performances puissantes et régulières

    Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour des performances puissantes et régulières

    Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

    Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

    Semelle SteamGlide Plus pour une glisse optimale

    Semelle SteamGlide Plus pour une glisse optimale

    Avec sa couche de titane avancée et son revêtement 6 couches, notre semelle exclusive SteamGlide Plus offre une glisse optimale sur tous les tissus. Antiadhésive, résiste aux rayures, facile à nettoyer.

    Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer

    Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer

    Le fer à repasser s'éteint quand vous ne le déplacez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes lorsqu'il est posé sur le talon, la semelle ou le côté.

    Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

    Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

    Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.

    Système anticalcaire Calc-Clean intégré, production de vapeur prolongée

    Système anticalcaire Calc-Clean intégré, production de vapeur prolongée

    Ce fer est compatible avec l'eau du robinet. La fonction Calc-Clean intégrée élimine les dépôts de calcaire, pour des performances optimales.

    Spécificités Techniques

    • Facile à utiliser

      Capacité du réservoir d'eau
      300  ml
      Arrêt automatique
      Oui
      Utilisable avec l'eau du robinet
      Oui
      Système anti-goutte
      Oui
      Talon ultra-stable
      Oui
      Ouverture de remplissage extra-large
      Oui

    • Garantie

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Élimination rapide des faux plis

      Puissance
      2 500  W
      Effet pressing
      180  g
      Débit vapeur continu
       45  g/min
      Vaporisation d'eau
      Oui

    • Efficacité verte

      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Gestion du calcaire

      Nettoyage et détartrage
      Système anticalcaire Calc-Clean intégré

    • Taille et poids

      Poids du fer
      1,485  kg
      Dimensions de l'emballage (l x H x L)
      33,2 x 16,7 x 13,7  cm
      Dimensions du produit (l x H x L)
      31,2 x 14,7 x 12,7  cm

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