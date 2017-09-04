GC351/26
Une solution compacte pour un défroissage facile
Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.
La brosse ouvre les fibres du tissu et permet une meilleure pénétration de la vapeur. Elle convient particulièrement bien aux vêtements les plus épais tels que les vestes et les manteaux. Elle peut également vous aider à éliminer les saletés et les éclaboussures.
Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez repasser avec la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.
Utilisez le défroisseur directement sur vos vêtements sur cintre, pour un défroissage facile et sans contrainte, sans table à repasser.
Le défroisseur à main est conçu de manière ergonomique pour être compact, léger et agréable à utiliser. Appuyez tout simplement sur la gâchette et regardez les plis disparaître.
Le réservoir d'eau est amovible, pour un remplissage facile sous le robinet.
La vapeur rafraîchit vos vêtements et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*. Des lavages et nettoyages à sec moins fréquents permettent d'économiser du temps et de l'argent, tout en limitant l'usure des vêtements.
pour une plus grande portée
Facile à utiliser
Accessoires inclus
Garantie
Élimination rapide des faux plis
Efficacité verte
Taille et poids
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