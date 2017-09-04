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  • Une solution compacte pour un défroissage facile Une solution compacte pour un défroissage facile Une solution compacte pour un défroissage facile

    Steam&Go Défroisseur à main

    GC351/26

    Une solution compacte pour un défroissage facile

    Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !

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    Steam&Go Défroisseur à main

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    Une solution compacte pour un défroissage facile

    Le compagnon idéal de votre fer. S'utilise sans table à repasser.

    • 1 000 W, jusqu'à 20 g/min
    • Défroissage vertical
    • Réservoir d'eau amovible de 70 ml
    Débit de vapeur continu automatique pour un défroissage facile

    Débit de vapeur continu automatique pour un défroissage facile

    La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.

    Brosse pour les tissus les plus épais

    Brosse pour les tissus les plus épais

    La brosse ouvre les fibres du tissu et permet une meilleure pénétration de la vapeur. Elle convient particulièrement bien aux vêtements les plus épais tels que les vestes et les manteaux. Elle peut également vous aider à éliminer les saletés et les éclaboussures.

    Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure

    Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure

    Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez repasser avec la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.

    Plus besoin de table à repasser

    Plus besoin de table à repasser

    Utilisez le défroisseur directement sur vos vêtements sur cintre, pour un défroissage facile et sans contrainte, sans table à repasser.

    Design compact pratique à utiliser, à ranger et à transporter

    Design compact pratique à utiliser, à ranger et à transporter

    Le défroisseur à main est conçu de manière ergonomique pour être compact, léger et agréable à utiliser. Appuyez tout simplement sur la gâchette et regardez les plis disparaître.

    Réservoir d'eau amovible pour un remplissage plus facile

    Réservoir d'eau amovible pour un remplissage plus facile

    Le réservoir d'eau est amovible, pour un remplissage facile sous le robinet.

    La vapeur continue élimine les odeurs et 99,9 %* des bactéries

    La vapeur continue élimine les odeurs et 99,9 %* des bactéries

    La vapeur rafraîchit vos vêtements et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*. Des lavages et nettoyages à sec moins fréquents permettent d'économiser du temps et de l'argent, tout en limitant l'usure des vêtements.

    Cordon de 3 m pour une plus grande portée

    Cordon de 3 m pour une plus grande portée

    pour une plus grande portée

    Spécificités Techniques

    • Facile à utiliser

      Capacité du réservoir d'eau
      70  ml
      Sûr pour tous les tissus repassables
      Même les tissus délicats comme la soie
      Réservoir d'eau amovible
      Oui
      Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
      Oui
      Longueur du cordon
      3  m
      Prêt à l'emploi
      Voyant

    • Accessoires inclus

      Brosse
      Oui
      Gant pour une protection accrue
      Oui

    • Garantie

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Élimination rapide des faux plis

      Puissance
      1 000  W
      Débit vapeur continu
      Jusqu'à 20  g/min
      Tension
      220-240  V
      Prêt à l'emploi
      < 1  minute(s)

    • Efficacité verte

      Emballage du produit
      100 % recyclable
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Taille et poids

      Dimensions de l'emballage (l x H x L)
      38 x 12,8 x 15  cm

    Badge-D2C

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    Récompenses

    • Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.
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