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    3300 series Fer vapeur

    GC3330/02

    1 récompense

    Résultat maximal, effort minimal

    Ce nouveau fer à vapeur Philips offre un confort d'utilisation extrême grâce à son orifice de remplissage extralarge, son cordon ultra-long et son indicateur de niveau d'eau ; de plus il est doté de la nouvelle semelle SteamGlide pour un repassage encore plus facile et plus efficace !

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    3300 series Fer vapeur

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    Résultat maximal, effort minimal

    3x plus simple

    • 2 300 W
    • Débit vapeur 35 g/min
    • Effet pressing de 100 g
    Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

    Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

    Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

    Cordon ultralong de 3 m pour une maniabilité optimale

    Cordon ultralong de 3 m pour une maniabilité optimale

    Avec le cordon ultralong de 3 mètres de votre fer Philips, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !

    Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

    Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

    Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.

    Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

    Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

    Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

    Pointe effilée pour repasser les zones les plus difficiles

    Pointe effilée pour repasser les zones les plus difficiles

    La pointe effilée unique vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès.

    Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

    Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

    Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

    SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

    SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

    La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

    Spécificités Techniques

    • Système anticalcaire

      Eau du robinet utilisable
      Oui
      Solution anticalcaire
      Système anticalcaire double action

    • Caractéristiques techniques

      Poids du fer
      1,64  kg
      Dimensions du produit
      32,8 x 12,9 x 16,3  cm
      Tension
      220 - 240  V

    • Facile à utiliser

      Remplissage et vidange de l'eau
      Ouverture de remplissage extra-large
      Capacité du réservoir d'eau
      300  ml
      Système anti-goutte
      Oui
      Rotation du cordon
      Rotation du cordon à 360°
      Rangement du cordon
      Clip attache-cordon
      Longueur du cordon
      3  m

    • Élimination des faux plis facilitée

      Débit vapeur continu
      35  g/min
      Semelle
      SteamGlide
      Puissance
      2 300  W
      Débit vapeur
      Oui
      Défroissage vertical
      Oui
      Spray
      Oui
      Effet pressing
      100  g
      Vapeur réglable
      Oui

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