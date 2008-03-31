GC3330/02
Résultat maximal, effort minimal
Ce nouveau fer à vapeur Philips offre un confort d'utilisation extrême grâce à son orifice de remplissage extralarge, son cordon ultra-long et son indicateur de niveau d'eau ; de plus il est doté de la nouvelle semelle SteamGlide pour un repassage encore plus facile et plus efficace !Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.
Avec le cordon ultralong de 3 mètres de votre fer Philips, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !
Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
La pointe effilée unique vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès.
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Système anticalcaire
Caractéristiques techniques
Facile à utiliser
Élimination des faux plis facilitée
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