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  • Résultat maximal, effort minimal Résultat maximal, effort minimal Résultat maximal, effort minimal

    Fer vapeur

    GC3230/02

    Résultat maximal, effort minimal

    EasyCare, avoir l'air impeccable est un jeu d'enfants !

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    Fer vapeur

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    Résultat maximal, effort minimal

    3x plus simple

    Grand réservoir d'eau pour un remplissage rapide et facile.

    Grand réservoir d'eau pour un remplissage rapide et facile.

    L'orifice de remplissage extralarge permet d'ajouter de l'eau en toute simplicité. Vous pouvez désormais remplir le réservoir en quelques secondes, sans risque d'éclaboussures.

    Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

    Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

    Avec le cordon ultralong de 3 mètres de l'EasyCare, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !

    Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

    Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

    Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.

    La pointe facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures

    La pointe facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures

    La pointe effilée facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures.

    Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

    Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

    Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

    Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

    Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

    Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

    Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

    Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

    Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      2 200
      Fréquence
      50-60
      Tension
      220-240

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      1,34
      Dimensions du produit
      303 x 120 x 152

    • Facile à utiliser

      Facile à installer et à ranger
      • Orifice de remplissage extralarge
      • Solution de rangement intégrée pour cordon
      Temps de chauffe rapide
      Oui

    • Glisse en douceur

      Semelle
      Semelle Careeza

    • Repassage agréable

      Longueur du cordon
      3  m
      Plus de confort
      • Rotation du cordon à 360°
      • Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible
      Système anticalcaire
      Système anticalcaire double action
      Aucune fuite
      Système anti-goutte
      Capacité du réservoir d'eau
      300  ml

    • Élimination des faux plis

      Défroissage vertical
      Oui
      Débit vapeur continu
      Jusqu'à 35 g/min
      Spray
      Oui
      Accès aux zones les plus délicates
      Pointe effilée
      Effet pressing
      Jusqu'à 90 g/min

    Badge-D2C

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