GC3230/02
Résultat maximal, effort minimal
EasyCare, avoir l'air impeccable est un jeu d'enfants !
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
L'orifice de remplissage extralarge permet d'ajouter de l'eau en toute simplicité. Vous pouvez désormais remplir le réservoir en quelques secondes, sans risque d'éclaboussures.
Avec le cordon ultralong de 3 mètres de l'EasyCare, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !
Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.
La pointe effilée facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures.
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Facile à utiliser
Glisse en douceur
Repassage agréable
Élimination des faux plis
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