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Arrêté

Steam&GoDéfroisseur à main

GC310/25

1 récompense

Élimination rapide des faux plis en un tour de main

Découvrez la praticité du défroisseur à main Steam&Go de Philips. Appuyez simplement sur la gâchette pour que la vapeur continue élimine les faux plis en un rien de temps. Le repassage n'a jamais été aussi facile.

Voir tous les avantages

Vapeur puissante

Élimination rapide des faux plis en un tour de main

  • 840 W

  • Vapeur à la demande

  • Brosse

  • Exclusivité Internet

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.

Temps de chauffe rapide

Temps de chauffe rapide

Le défroisseur est prêt à l'emploi en quelques secondes.

Brosse pour des finitions impeccables

Brosse pour des finitions impeccables

Utilisez la brosse avec les vêtements épais tels que les manteaux afin de faciliter la pénétration de la vapeur, pour des finitions impeccables.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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