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Arrêté
GC310/25
Élimination rapide des faux plis en un tour de main
Découvrez la praticité du défroisseur à main Steam&Go de Philips. Appuyez simplement sur la gâchette pour que la vapeur continue élimine les faux plis en un rien de temps. Le repassage n'a jamais été aussi facile.
840 W
Vapeur à la demande
Brosse
Exclusivité Internet
La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.
Le défroisseur est prêt à l'emploi en quelques secondes.
Utilisez la brosse avec les vêtements épais tels que les manteaux afin de faciliter la pénétration de la vapeur, pour des finitions impeccables.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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