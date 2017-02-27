GC2994/20
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.Voir tous les avantages
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Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir vos vêtements directement sur le cintre et d'éliminer les faux plis des rideaux suspendus. Pas besoin de planche à repasser.
La semelle spéciale SteamGlide glisse parfaitement sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.
Ce fer est compatible avec l'eau du robinet. La fonction Calc-Clean intégrée élimine les dépôts de calcaire, pour des performances optimales.
Tous nos cordons de fer vapeur sont rigoureusement testés pour un maximum de sécurité et de durabilité.
Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.
La poignée texturée offre une prise en main confortable et ergonomique pour éviter que le fer ne glisse.
Facile à utiliser
Garantie
Élimination rapide des faux plis
Efficacité verte
Gestion du calcaire
Taille et poids
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