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    PowerLife Fer vapeur

    GC2994/20

    Conçu pour une utilisation prolongée

    Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.

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    PowerLife Fer vapeur

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    Conçu pour une utilisation prolongée

    Durée de vie 4 fois plus longue avec la semelle SteamGlide*

    • 2 400 W
    • Débit de vapeur continu 40 g/min
    • Effet pressing 150 g
    • Semelle SteamGlide
    2 400 W : montée en température rapide

    2 400 W : montée en température rapide

    Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

    Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

    Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

    Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

    Effet pressing jusqu'à 150 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Effet pressing jusqu'à 150 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

    Défroissage vertical pour les vêtements suspendus

    Défroissage vertical pour les vêtements suspendus

    La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir vos vêtements directement sur le cintre et d'éliminer les faux plis des rideaux suspendus. Pas besoin de planche à repasser.

    La semelle SteamGlide résiste aux rayures et glisse parfaitement

    La semelle SteamGlide résiste aux rayures et glisse parfaitement

    La semelle spéciale SteamGlide glisse parfaitement sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

    Système anticalcaire Calc-Clean intégré, production de vapeur prolongée

    Système anticalcaire Calc-Clean intégré, production de vapeur prolongée

    Ce fer est compatible avec l'eau du robinet. La fonction Calc-Clean intégrée élimine les dépôts de calcaire, pour des performances optimales.

    Cordon testé pour une durabilité et une sécurité maximales

    Cordon testé pour une durabilité et une sécurité maximales

    Tous nos cordons de fer vapeur sont rigoureusement testés pour un maximum de sécurité et de durabilité.

    Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

    Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

    Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.

    Poignée texturée, ergonomique et confortable

    Poignée texturée, ergonomique et confortable

    La poignée texturée offre une prise en main confortable et ergonomique pour éviter que le fer ne glisse.

    Spécificités Techniques

    • Facile à utiliser

      Capacité du réservoir d'eau
      320  ml
      Nom de la semelle
      SteamGlide
      Utilisable avec l'eau du robinet
      Oui
      Système anti-goutte
      Oui
      Talon ultra-stable
      Oui
      Ouverture de remplissage extra-large
      Oui

    • Garantie

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Élimination rapide des faux plis

      Puissance
      2 400  W
      Effet pressing
      150  g
      Débit vapeur continu
      40  g/min
      Vaporisation d'eau
      Oui

    • Efficacité verte

      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Gestion du calcaire

      Nettoyage et détartrage
      Système anticalcaire Calc-Clean intégré

    • Taille et poids

      Poids du fer
      1,255  kg
      Dimensions de l'emballage (l x H x L)
      33,2 x 16,7 x 13,7  cm
      Dimensions du produit (l x H x L)
      31,2 x 14,7 x 12,7  cm

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