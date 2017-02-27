ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron GC2990/20
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron GC2990/20
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2990/20

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.

Voir tous les avantages

Durée de vie 4 fois plus longue avec la semelle SteamGlide*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 300 W

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Effet pressing 140 g

  • Semelle SteamGlide

Effet pressing jusqu'à 140 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 140 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

Défroissage vertical pour les vêtements suspendus

Défroissage vertical pour les vêtements suspendus

La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir vos vêtements directement sur le cintre et d'éliminer les faux plis des rideaux suspendus. Pas besoin de planche à repasser.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66
Mentions légales

  1. Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips