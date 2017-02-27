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Arrêté
GC2990/20
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
2 300 W
Débit de vapeur continu 40 g/min
Effet pressing 140 g
Semelle SteamGlide
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir vos vêtements directement sur le cintre et d'éliminer les faux plis des rideaux suspendus. Pas besoin de planche à repasser.
Récompenses
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips