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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2930/02

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et sa pastille anticalcaire, ce fer vapeur Philips très efficace vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • Vapeur 35 g/min, effet pressing 110 g

  • Semelle SteamGlide

  • Anticalcaire

  • 2 200 W

Puissance de 2 200 W pour un haut débit vapeur continu

Puissance de 2 200 W pour un haut débit vapeur continu

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces

Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces

L'effet pressing 110 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

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