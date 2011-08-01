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Arrêté
GC2930/02
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et sa pastille anticalcaire, ce fer vapeur Philips très efficace vous offre un excellent rapport qualité-prix !
Vapeur 35 g/min, effet pressing 110 g
Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 200 W
Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
L'effet pressing 110 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Récompenses