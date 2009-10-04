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Arrêté
GC2860/02
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 100 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer très efficace vous offre un excellent rapport qualité-prix !
2 100 W
Génération de vapeur de 32 g/min
Effet pressing de 95 g
Jusqu'à 32 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis.
Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Récompenses