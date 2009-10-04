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Arrêté

2800 seriesFer vapeur

GC2860/02

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 100 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer très efficace vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Avec la nouvelle semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 100 W

  • Génération de vapeur de 32 g/min

  • Effet pressing de 95 g

Jusqu'à 32 g/min de débit vapeur continu pour éliminer les faux plis

Jusqu'à 32 g/min de débit vapeur continu pour éliminer les faux plis

Jusqu'à 32 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis.

Haut débit vapeur continu

Haut débit vapeur continu

Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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