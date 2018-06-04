GC2140/26
Rapide du début jusqu'à la fin
Avec ses puissants jets de vapeur pour repasser les faux plis tenaces et sa semelle antiadhésive pour une glisse optimale, le modèle EasySpeed Plus vous fait gagner en vitesse. Deux solutions simples pour accélérer le repassage.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.
Notre semelle antiadhésive glisse facilement sur tous les textiles repassables grâce à une couche antiadhésive spéciale.
La pointe est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles, telles que les boutons et les plissages.
Grand réservoir d'eau de 270 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une séance.
La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir les vêtements directement sur leur cintre et d'éliminer les faux plis sur les rideaux sans les décrocher. Aucune table à repasser nécessaire.
Ce fer fonctionne avec l'eau du robinet. Sa fonction anticalcaire intégrée évite l'accumulation de tartre ou de calcaire, afin de maintenir des performances optimales.
Facile à utiliser
Élimination rapide des faux plis
Efficacité verte
Gestion du calcaire
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