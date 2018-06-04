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  • Rapide du début jusqu'à la fin Rapide du début jusqu'à la fin Rapide du début jusqu'à la fin

    EasySpeed Plus Fer vapeur

    GC2140/26

    Rapide du début jusqu'à la fin

    Avec ses puissants jets de vapeur pour repasser les faux plis tenaces et sa semelle antiadhésive pour une glisse optimale, le modèle EasySpeed Plus vous fait gagner en vitesse. Deux solutions simples pour accélérer le repassage.

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    EasySpeed Plus Fer vapeur

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    Rapide du début jusqu'à la fin

    2 solutions pour accélérer le repassage

    • 2 000 W
    • Effet pressing de 100 g
    • Débit vapeur continu 25 g/min
    • Semelle antiadhésive
    2 000 W pour une montée en température rapide

    2 000 W pour une montée en température rapide

    Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

    Effet pressing jusqu'à 100 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Effet pressing jusqu'à 100 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

    Débit vapeur jusqu'à 25 g/min pour des performances puissantes et régulières

    Débit vapeur jusqu'à 25 g/min pour des performances puissantes et régulières

    Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.

    Semelle antiadhésive pour une glisse optimale

    Semelle antiadhésive pour une glisse optimale

    Notre semelle antiadhésive glisse facilement sur tous les textiles repassables grâce à une couche antiadhésive spéciale.

    Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

    Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

    La pointe est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles, telles que les boutons et les plissages.

    Grand réservoir d'eau de 270 ml pour repasser plus de vêtements en une séance

    Grand réservoir d'eau de 270 ml pour repasser plus de vêtements en une séance

    Grand réservoir d'eau de 270 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une séance.

    Défroissage vertical pour les vêtements sur cintre

    Défroissage vertical pour les vêtements sur cintre

    La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir les vêtements directement sur leur cintre et d'éliminer les faux plis sur les rideaux sans les décrocher. Aucune table à repasser nécessaire.

    Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

    Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

    Ce fer fonctionne avec l'eau du robinet. Sa fonction anticalcaire intégrée évite l'accumulation de tartre ou de calcaire, afin de maintenir des performances optimales.

    Spécificités Techniques

    • Facile à utiliser

      Capacité du réservoir d'eau
      270  ml
      Nom de la semelle
      Semelle antiadhésive
      Longueur du cordon
      1,9  m

    • Élimination rapide des faux plis

      Puissance
      2 000  W
      Effet pressing
      100  g
      Débit vapeur continu
      25  g/min

    • Efficacité verte

      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Gestion du calcaire

      Nettoyage et détartrage
      Système anticalcaire Calc-Clean intégré

    Badge-D2C

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