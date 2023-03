Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Ce fer Philips GC1960/02 haut de gamme est doté d'une ouverture de remplissage et de vidage ultrarapides, d'une pointe effilée et d'une semelle lisse.