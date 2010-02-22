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Arrêté

1900 seriesFer vapeur

GC1960/02

1 récompense

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Ce fer Philips GC1960/02 haut de gamme est doté d'une ouverture de remplissage et de vidage ultrarapides, d'une pointe effilée et d'une semelle lisse.

Voir tous les avantages

Fer avec remplissage et vidage d'eau rapides

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

  • Vapeur 14 g/min, effet pressing 80 g

  • Semelle en ceralon bleu

  • Anticalcaire

  • 1 700 watts

Revêtement de la semelle antiadhésif

Revêtement de la semelle antiadhésif

La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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