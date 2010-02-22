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Arrêté
GC1960/02
Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Ce fer Philips GC1960/02 haut de gamme est doté d'une ouverture de remplissage et de vidage ultrarapides, d'une pointe effilée et d'une semelle lisse.
Vapeur 14 g/min, effet pressing 80 g
Semelle en ceralon bleu
Anticalcaire
1 700 watts
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.
Récompenses