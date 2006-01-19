ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Arrêté

1900 seriesFer vapeur

GC1905/01

1 récompense

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à son ouverture de remplissage et de vidage rapides, sa pointe effilée et sa semelle lisse, ce fer à repasser Philips de qualité est celui qu'il vous faut.

Voir tous les avantages

Fer avec remplissage et vidage d'eau rapides

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

  • Spray

Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture de remplissage et à la trappe latérale du fer Philips.

Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture latérale.

Spray pour humidifier le tissu

Spray pour humidifier le tissu

La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66