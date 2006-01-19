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Arrêté
GC1905/01
Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à son ouverture de remplissage et de vidage rapides, sa pointe effilée et sa semelle lisse, ce fer à repasser Philips de qualité est celui qu'il vous faut.
Spray
Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture de remplissage et à la trappe latérale du fer Philips.
Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture latérale.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
Récompenses