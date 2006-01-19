Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à son ouverture de remplissage et de vidage rapides, sa pointe effilée et sa semelle lisse, ce fer à repasser Philips de qualité est celui qu'il vous faut.