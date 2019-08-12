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    EasySpeed Fer vapeur

    GC1756/20

    Facile et efficace

    Le fer à repasser EasySpeed rend le repassage facile et efficace, grâce à sa production de vapeur abondante pour l'élimination des faux plis tenaces, à sa semelle antiadhésive qui résiste aux rayures et offre une glisse optimale sur tous les tissus, et à sa fonction anticalcaire Calc Clean pour des performances durables.

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    EasySpeed Fer vapeur

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    Facile et efficace

    4 réglages de vapeur pour de meilleurs résultats

    • Effet pressing jusqu'à 100 g
    • Semelle en céramique
    • Système anti-goutte
    • Arrêt automatique
    Réservoir d'eau de 220 ml pour des séances de repassage prolongées

    Réservoir d'eau de 220 ml pour des séances de repassage prolongées

    Grand réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.

    Fonction Spray intégrée pour humidifier le tissu de manière uniforme

    Fonction Spray intégrée pour humidifier le tissu de manière uniforme

    La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

    Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

    Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

    Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

    Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

    Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

    Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

    Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

    Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

    Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

    Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

    Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

    L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

    Revêtement céramique glissant parfaitement et résistant aux rayures

    Revêtement céramique glissant parfaitement et résistant aux rayures

    La semelle céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements. Elle n'adhère pas, résiste aux rayures et est facile à nettoyer.

    L'arrêt automatique se déclenche quand le fer n'est plus utilisé

    L'arrêt automatique se déclenche quand le fer n'est plus utilisé

    Le fer à repasser s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son talon, il s'éteint au bout de 8 minutes. Sur sa semelle ou sur le côté, il s'éteint au bout de 30 secondes.

    Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

    Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

    Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. Le système anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que le fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

    Une plus grande semelle pour couvrir davantage de surface à la fois*

    Une plus grande semelle pour couvrir davantage de surface à la fois*

    Un orifice plus large facilitant le remplissage*

    Un orifice plus large facilitant le remplissage*

    Spécificités Techniques

    • Facile d'utilisation

      Système anti-goutte
      Oui

    • Puissance

      Mode Marche (mode ÉCO)
      .

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      1,9  m
      Temps de chauffe
      30 s

    • Design

      Couleur
      Bleu

    • Facile à utiliser

      Capacité du réservoir d'eau
      220  ml
      Nom de la semelle
      Céramique
      Arrêt automatique
      Oui
      Voyant
      Oui
      Spray
      Oui

    • Garantie

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Élimination rapide des faux plis

      Puissance
      2 000  W
      Effet pressing
      Jusqu'à 100  g
      Débit vapeur continu
      25  g/min
      Défroissage vertical
      Oui
      Différents niveaux de vapeur
      Oui

    • Gestion du calcaire

      Nettoyage et détartrage
      Système anticalcaire Calc-Clean intégré

    • Taille et poids

      Poids du fer
      0,75  kg

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