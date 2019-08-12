GC1756/20
Facile et efficace
Le fer à repasser EasySpeed rend le repassage facile et efficace, grâce à sa production de vapeur abondante pour l'élimination des faux plis tenaces, à sa semelle antiadhésive qui résiste aux rayures et offre une glisse optimale sur tous les tissus, et à sa fonction anticalcaire Calc Clean pour des performances durables.Voir tous les avantages
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Grand réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.
Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.
L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.
La semelle céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements. Elle n'adhère pas, résiste aux rayures et est facile à nettoyer.
Le fer à repasser s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son talon, il s'éteint au bout de 8 minutes. Sur sa semelle ou sur le côté, il s'éteint au bout de 30 secondes.
Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. Le système anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que le fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.
Facile d'utilisation
Puissance
Caractéristiques techniques
Design
Facile à utiliser
Garantie
Élimination rapide des faux plis
Gestion du calcaire
Taille et poids
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