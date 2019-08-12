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Arrêté

EasySpeedFer vapeur

GC1752/36

1 récompense

Facile et efficace

Le fer à repasser EasySpeed rend le repassage facile et efficace, grâce à sa production de vapeur abondante pour l'élimination des faux plis tenaces, à sa semelle antiadhésive qui résiste aux rayures et offre une glisse optimale sur tous les tissus, et à sa fonction anticalcaire Calc Clean pour des performances durables.

Voir tous les avantages

4 réglages de vapeur pour de meilleurs résultats

Facile et efficace

  • Effet pressing jusqu'à 100 g

  • Semelle en céramique

  • Système anti-goutte

Réservoir d'eau de 220 ml pour des séances de repassage prolongées

Réservoir d'eau de 220 ml pour des séances de repassage prolongées

Grand réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.

Fonction Spray intégrée pour humidifier le tissu de manière uniforme

Fonction Spray intégrée pour humidifier le tissu de manière uniforme

La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Une plus grande semelle pour couvrir davantage de surface à la fois*

Une plus grande semelle pour couvrir davantage de surface à la fois*

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66
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  1. Par rapport à la gamme précédente Comfort