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Arrêté
GC1752/36
Facile et efficace
Le fer à repasser EasySpeed rend le repassage facile et efficace, grâce à sa production de vapeur abondante pour l'élimination des faux plis tenaces, à sa semelle antiadhésive qui résiste aux rayures et offre une glisse optimale sur tous les tissus, et à sa fonction anticalcaire Calc Clean pour des performances durables.
Effet pressing jusqu'à 100 g
Semelle en céramique
Système anti-goutte
Grand réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
Récompenses
Par rapport à la gamme précédente Comfort