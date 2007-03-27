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    Série 1700 Fer vapeur

    GC1705/01

    1 récompense

    Rapidité et efficacité garanties

    Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à sa pointe effilée unique, ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle à la glisse optimale, ce fer à repasser de qualité est conçu pour être rapide.

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    Série 1700 Fer vapeur

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    Rapidité et efficacité garanties

    Semelle conçue pour un repassage rapide

    • Débit vapeur 17 g/min
    • Semelle en aluminium
    • Anticalcaire
    • 1400W
    Puissance de 1400W pour un débit vapeur continu et élevé

    Puissance de 1400W pour un débit vapeur continu et élevé

    Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.

    Spray pour humidifier le tissu

    Spray pour humidifier le tissu

    La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

    Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

    Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

    Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.

    Pointe effilée pour repasser les zones les plus difficiles

    Pointe effilée pour repasser les zones les plus difficiles

    La pointe effilée unique vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès.

    Semelle en aluminium pour une glisse optimale sur tous les tissus

    Semelle en aluminium pour une glisse optimale sur tous les tissus

    La semelle en aluminium résistante aux rayures et facile à nettoyer glisse parfaitement sur tous les types de tissus.

    Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis

    Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis

    Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis.

    Grand réservoir d'eau de 180 ml pour un remplissage moins fréquent

    Grand réservoir d'eau de 180 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 400
      Fréquence
      50-60
      Tension
      220-240

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      1,06
      Dimensions du produit
      26,1 x 11,5 x 13,6

    • Facile à utiliser

      Contrôle
      • Témoin de chauffe
      • Vapeur réglable
      Accès aux zones les plus délicates
      Fente pour boutons
      Temps de chauffe rapide
      Oui

    • Repassage agréable

      Longueur du cordon
      1,8  m
      Plus de confort
      Rotation du cordon à 180°
      Utilisation sûre
      Conformité parfaite aux normes internationales sur la résistance aux chutes
      Eau du robinet utilisable
      Oui
      Capacité du réservoir d'eau
      180  ml

    • Élimination des faux plis

      Débit vapeur continu
      Jusqu'à 17 g/min
      Semelle
      Agencement optimal des orifices
      Spray
      Oui
      Accès aux zones les plus délicates
      Pointe effilée

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