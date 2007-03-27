GC1705/01
Rapidité et efficacité garanties
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à sa pointe effilée unique, ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle à la glisse optimale, ce fer à repasser de qualité est conçu pour être rapide.Voir tous les avantages
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Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.
La pointe effilée unique vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès.
La semelle en aluminium résistante aux rayures et facile à nettoyer glisse parfaitement sur tous les types de tissus.
Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis.
Grand réservoir d'eau de 180 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Facile à utiliser
Repassage agréable
Élimination des faux plis
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