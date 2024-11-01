GC1480/02
Simple, rapide, efficace
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Avec ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle antiadhésive, ce fer à repasser Philips de qualité est conçu pour être rapide.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.
Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue
La pointe effilée facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures.
Débit vapeur continu jusqu'à 17 g/min
Grand réservoir d'eau de 270 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une séance.
Système anticalcaire
Caractéristiques techniques
Facile à utiliser
Élimination des faux plis facilitée
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