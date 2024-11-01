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    Fer vapeur

    GC1480/02

    Simple, rapide, efficace

    Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Avec ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle antiadhésive, ce fer à repasser Philips de qualité est conçu pour être rapide.

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    Fer vapeur

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    Revêtement de la semelle antiadhésif

    Revêtement de la semelle antiadhésif

    La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

    Témoin de chauffe du fer

    Témoin de chauffe du fer

    Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue

    La pointe effilée facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures

    La pointe effilée facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures

    La pointe effilée facilite le repassage entre les boutons et le long des coutures.

    Débit vapeur continu jusqu'à 17 g/min

    Débit vapeur continu jusqu'à 17 g/min

    Débit vapeur continu jusqu'à 17 g/min

    Puissance de 1 200 W pour un haut débit vapeur continu

    Puissance de 1 200 W pour un haut débit vapeur continu

    Grand réservoir d'eau de 270 ml pour un remplissage moins fréquent

    Grand réservoir d'eau de 270 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une séance.

    Spécificités Techniques

    • Système anticalcaire

      Solution anticalcaire
      Auto-nettoyant

    • Caractéristiques techniques

      Poids du fer
      1,06  kg
      Tension
      220  V

    • Facile à utiliser

      Rechargeable à tout moment
      Oui
      Capacité du réservoir d'eau
      270  ml
      Rotation du cordon
      Rotation du cordon à 360°
      Longueur du cordon d'alimentation
      1,8  m

    • Élimination des faux plis facilitée

      Débit vapeur continu
      17  g/min
      Semelle
      Semelle antiadhésive
      Puissance
      1 200  W
      Spray
      Oui

    Badge-D2C

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