GC1433/30
Facile et efficace
Ce fer vapeur confort rend votre repassage facile et efficace, grâce à sa vapeur constante et abondante ainsi qu'à sa semelle antiadhésive facilitant la glisse. Le fer confort simplifie le repassage.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les vêtements repassables.
Grand réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.
La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.
Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.
Système anticalcaire
Caractéristiques techniques
Facile à utiliser
Développement durable
Élimination des faux plis facilitée
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