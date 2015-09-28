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    Fer vapeur

    GC1430/26

    Facile et efficace

    Ce fer vapeur confort rend votre repassage facile et efficace, grâce à sa vapeur constante et abondante ainsi qu'à sa semelle antiadhésive facilitant la glisse. Le fer confort simplifie le repassage.

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    Fer vapeur

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    Facile et efficace

    3 solutions pour faciliter le repassage

    • 1 700 W
    • Anticalcaire
    • Semelle antiadhésive
    Jusqu'à 1 700 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

    Jusqu'à 1 700 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

    Jusqu'à 1 700 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

    Jusqu'à 20 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis

    Jusqu'à 20 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis

    Jusqu'à 20 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis.

    Jusqu'à 70 g d'effet pressing

    Jusqu'à 70 g d'effet pressing

    L'effet pressing 70 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis même les plus tenaces.

    Spray pour humidifier le tissu

    Spray pour humidifier le tissu

    La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

    Glisse optimale sur tous les vêtements repassables

    Glisse optimale sur tous les vêtements repassables

    La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les vêtements repassables.

    Large réservoir d'eau de 220 ml à remplissage pratique

    Large réservoir d'eau de 220 ml à remplissage pratique

    Réservoir d'eau grande capacité de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une fois.

    Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

    Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

    La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

    Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

    Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

    Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

    Thermostat de grande taille plus facile à régler

    Thermostat de grande taille plus facile à régler

    Spécificités Techniques

    • Système anticalcaire

      Solution anticalcaire
      Auto-nettoyant

    • Spécificités techniques

      Tension
      240  V

    • Simplicité d’utilisation

      Remplissage et vidange de l'eau
      Grand orifice de remplissage
      Capacité du réservoir d'eau
      220  ml
      Ultra-léger et agréable
      Oui

    • Développement durable

      Mode d'emploi
      100 % de papier recyclé

    • Élimination rapide et efficace des faux plis

      Débit vapeur continu
      20  g/min
      Semelle
      Semelle antiadhésive
      Alimentation
      1 700  W
      Spray
      Oui
      Effet pressing
      70  g
      Pointe à vapeur additionnelle
      Oui

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