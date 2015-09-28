GC1430/26
Facile et efficace
Ce fer vapeur confort rend votre repassage facile et efficace, grâce à sa vapeur constante et abondante ainsi qu'à sa semelle antiadhésive facilitant la glisse. Le fer confort simplifie le repassage.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Jusqu'à 1 700 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
Jusqu'à 20 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis.
L'effet pressing 70 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis même les plus tenaces.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les vêtements repassables.
Réservoir d'eau grande capacité de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une fois.
La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.
Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.
Système anticalcaire
Spécificités techniques
Simplicité d’utilisation
Développement durable
Élimination rapide et efficace des faux plis
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