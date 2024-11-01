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    Fer vapeur

    GC1421/02

    Simple, rapide, efficace

    Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Avec ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle antiadhésive, ce fer à repasser de qualité est conçu pour être rapide.

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    Fer vapeur

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    Simple, rapide, efficace

    Avec nettoyage automatique

    Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis

    Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour l'élimination des faux plis

    Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis.

    Revêtement de la semelle antiadhésif

    Revêtement de la semelle antiadhésif

    La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

    Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

    Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

    Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.

    Témoin de chauffe du fer

    Témoin de chauffe du fer

    Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue

    Réservoir d'eau extralarge de 200 ml pour un remplissage moins fréquent

    Réservoir d'eau grande capacité de 200 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une fois.

    Trous spécialement conçus pour un débit de vapeur optimal

    Les trous vapeur garantissent un débit de vapeur optimal afin de favoriser l'élimination efficace des faux plis.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Poids du fer
      1,06  kg

    • Facile à utiliser

      Rechargeable à tout moment
      Oui
      Capacité du réservoir d'eau
      200  ml

    • Élimination des faux plis facilitée

      Débit vapeur continu
      17  g/min
      Semelle
      Semelle antiadhésive
      Puissance
      1 200  W
      Spray
      Oui

    Badge-D2C

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