GC1421/02
Simple, rapide, efficace
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Avec ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle antiadhésive, ce fer à repasser de qualité est conçu pour être rapide.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis.
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.
Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.
Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue
Réservoir d'eau grande capacité de 200 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une fois.
Les trous vapeur garantissent un débit de vapeur optimal afin de favoriser l'élimination efficace des faux plis.
Caractéristiques techniques
Facile à utiliser
Élimination des faux plis facilitée
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