GC135/01
Simple, rapide, efficace
Léger, ce fer à repasser Philips GC135/01 de haute qualité est conçu pour repasser vos vêtements de manière efficace et facile.
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La fente pour boutons permet d'accélérer et de faciliter le repassage entre les boutons et le long des coutures.
La semelle en aluminium résistante aux rayures et facile à nettoyer glisse parfaitement sur tous les types de tissus.
Fer Philips puissant 1 100 W
Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue
Technologie de semelle moulée pour une chauffe homogène et plus rapide
Caractéristiques techniques
Facile à utiliser
Repassage agréable
Élimination des faux plis facilitée
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