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  • Simple, rapide, efficace Simple, rapide, efficace Simple, rapide, efficace

    Fer à repasser à sec

    GC135/01

    Simple, rapide, efficace

    Léger, ce fer à repasser Philips GC135/01 de haute qualité est conçu pour repasser vos vêtements de manière efficace et facile.

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    Fer à repasser à sec

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    Simple, rapide, efficace

    Fer à repasser léger de haute qualité

    • Semelle en aluminium
    • 950-1 100 W
    • Cordon de 1,8 m
    Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures

    Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures

    La fente pour boutons permet d'accélérer et de faciliter le repassage entre les boutons et le long des coutures.

    Semelle en aluminium pour une glisse optimale sur tous les tissus

    Semelle en aluminium pour une glisse optimale sur tous les tissus

    La semelle en aluminium résistante aux rayures et facile à nettoyer glisse parfaitement sur tous les types de tissus.

    Fer puissant 1 100 W

    Fer puissant 1 100 W

    Fer Philips puissant 1 100 W

    Témoin de chauffe du fer

    Témoin de chauffe du fer

    Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue

    Technologie de semelle moulée

    Technologie de semelle moulée pour une chauffe homogène et plus rapide

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Poids du fer
      0,76  kg
      Dimensions du produit
      25,5 x 11,1 x 12,8  cm
      Tension
      220 - 240

    • Facile à utiliser

      Longueur du cordon
      1,8  m

    • Repassage agréable

      Longueur du cordon
      1.8  m

    • Élimination des faux plis facilitée

      Semelle
      Aluminium
      Puissance
      950 - 1 100  W

    Badge-D2C

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