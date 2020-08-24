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        Arrêté

        Clé USB

        FM64FD175E/00

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips MOTION Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        • 64 Go

        • Motion Edition 3.2

        • Lot de 3

        Un design branché et coloré

        Choisissez votre couleur tendance : rose bonbon, ultra-violet, vert absinthe ou bleu électrique. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Une clé USB branchée au design coloré

        Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Ouverture facile et emballage pratique

        Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

        Spécificités Techniques

        Manuels et documentation

        Feuillets commerciaux locaux

        • PDF fichier, 151 kB
        • 20 July 2026

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