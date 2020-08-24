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        Arrêté

        Clé USB

        FM64FD170E/00

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips MOTION Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        • 64 Go

        • Motion Edition 2.0

        • Lot de 3

        Un design branché et coloré

        Choisissez votre couleur tendance : rose bonbon, ultra-violet, vert absinthe ou bleu électrique. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie des fichiers.

        Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.

        Une clé USB branchée au design coloré

        Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Spécificités Techniques

        Manuels et documentation

        Feuillets commerciaux locaux

        • PDF fichier, 151.7 kB
        • 21 July 2026

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