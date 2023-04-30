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FM64FD05E/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips VIVID Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
64 Go
Vivid Edition 2.0
Lot de 3
Une capacité de 64 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.