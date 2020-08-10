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Arrêté
FM25SS050P/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.
256 Go
Mémoire SSD
Avec la synchronisation de tous les fichiers du PC, vous pouvez accéder à vos documents en quelques clics quand vous le souhaitez.
Libérez de l'espace par la compression automatique de tous les fichiers placés sur la clé USB.
Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.