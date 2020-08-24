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Arrêté
FM25SM130B/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.
256 Go
Mémoire SSD
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Une capacité de 256 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou ordinateur portable.