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Arrêté
FM16FD70V/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Stockez et partagez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût au quotidien, grâce à la clé USB colorée Philips Snow Edition.
16 Go
Snow Edition 2.0
Lot de 5
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Choisissez votre couleur tendance : rose bonbon, ultra-violet, vert absinthe ou bleu électrique. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !