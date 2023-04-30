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Clé USB

FM16FD05D/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Stockez et partagez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût au quotidien, grâce à la clé USB colorée Philips Snow Edition.

Voir tous les avantages

Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 16 Go

  • Vivid Edition 2.0

  • Lot de 2

Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

Une clé USB branchée au design coloré

Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie des fichiers.

Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 365.9 kB
  • 24 August 2026

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