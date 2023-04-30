Payez plus tard avec Klarna
FM16FD05D/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Stockez et partagez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût au quotidien, grâce à la clé USB colorée Philips Snow Edition.
16 Go
Vivid Edition 2.0
Lot de 2
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.