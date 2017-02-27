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    PowerPro Compact Aspirateur sans sac

    FC9350/01

    Aspiration plus élevée* avec PowerCyclone 5

    Avec l'aspirateur sans sac Philips Série 3000, le format compact est associé à d'excellentes performances. Obtenez un nettoyage impeccable grâce à la technologie PowerCyclone 5 et à la brosse MultiClean.

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    PowerPro Compact Aspirateur sans sac

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    Aspiration plus élevée* avec PowerCyclone 5

    Compact et puissant

    • 1 800 W
    • PowerCyclone 5
    • Filtre Allergy H13
    Moteur robuste de 1 800 W pour une puissance d'aspiration élevée

    Moteur robuste de 1 800 W pour une puissance d'aspiration élevée

    Le moteur robuste de 1 800 W génère jusqu'à 360 W de puissance d'aspiration, pour un nettoyage impeccable.

    PowerCyclone 5 maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps

    PowerCyclone 5 maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps

    La technologie PowerCyclone 5 accélère le débit d'air dans la chambre cylindrique afin de séparer la poussière de l'air et de maintenir des performances et une puissance d'aspiration élevées plus longtemps.

    Brosse MultiClean pour un nettoyage impeccable de tous les sols

    Brosse MultiClean pour un nettoyage impeccable de tous les sols

    La brosse MultiClean est conçue pour épouser parfaitement le sol afin d'assurer un nettoyage impeccable sur tous les types de sol.

    Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main

    Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main

    Le bac à poussière facile à vider est conçu pour être vidé proprement d'une seule main, afin d'éviter les nuages de poussière.

    Compact et léger pour un transport facile

    Compact et léger pour un transport facile

    Grâce à son design compact et léger, l'aspirateur est facile à ranger et à déplacer.

    Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main

    Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main

    La brosse intégrée au manche est toujours à portée de main pour dépoussiérer les meubles, les surfaces planes et les coussins.

    Le système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des poussières fines

    Le système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des poussières fines

    Le système de filtration parfaitement étanche piège plus de 99,9 % des poussières fines, du pollen, des poils d'animaux et des acariens, pour les personnes allergiques ou nécessitant un plus haut niveau d'hygiène. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13**.

    Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque tâche

    Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque tâche

    Le verrouillage ActiveLock permet de fixer facilement les accessoires au tube télescopique d'un simple clic.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Couleur
      Noir intense
      Type de produit
      Aspirateur sans sac
      Niveau sonore (standard)
      82 dB
      Puissance d'aspiration
      360 W
      Capacité de poussière
      1,5 litre
      Garantie
      2 ans
      Rayon d'action
      9 m
      Puissance électrique (IEC)
      1 600 W
      Puissance d'entrée (max.)
      1 800 W
      Filtre moteur
      Filtre lavable
      Filtre d'évacuation
      HEPA : filtres > 99,9 %
      Raccord cylindrique
      ActiveLock
      Poignée de transport
      Avant
      Variateur de puissance
      Non
      Type de tube
      2 pièces télescopiques métalliques
      Type de roue
      Caoutchouc
      Rangement des accessoires
      Clip pour tube
      Position de rangement
      Verticale et horizontale
      Technologie
      PowerCyclone 5
      Longueur du cordon
      6 m

    • Design

      Emballage éco-responsable
      100 % de matériaux recyclés

    • Accessoires

      Brosse standard
      Brosse MultiClean
      Accessoires inclus
      Brosse intégrée, suceur plat

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      410 mm
      Largeur du produit
      275 mm
      Hauteur du produit
      250 mm
      Longueur de l'emballage
      360 mm
      Largeur de l'emballage
      300 mm
      Hauteur de l'emballage
      490 mm
      Poids de l'emballage
      7,74 kg
      Poids du produit
      4,8 kg

    • Compatibilité

      Accessoires associés 1
      Variant de filtre pertinent FC8010/02

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-230 V
      Fréquence
      50-60 Hz

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    • Solidité

      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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    Récompenses

    • Par rapport au PowerPro Compact FC8471/01
    • *Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.
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