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Aspiration plus élevée* avec PowerCyclone 5
Avec l'aspirateur sans sac Philips Série 3000, le format compact est associé à d'excellentes performances. Obtenez un nettoyage impeccable grâce à la technologie PowerCyclone 5 et à la brosse MultiClean.Voir tous les avantages
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Le moteur robuste de 1 800 W génère jusqu'à 360 W de puissance d'aspiration, pour un nettoyage impeccable.
La technologie PowerCyclone 5 accélère le débit d'air dans la chambre cylindrique afin de séparer la poussière de l'air et de maintenir des performances et une puissance d'aspiration élevées plus longtemps.
La brosse MultiClean est conçue pour épouser parfaitement le sol afin d'assurer un nettoyage impeccable sur tous les types de sol.
Le bac à poussière facile à vider est conçu pour être vidé proprement d'une seule main, afin d'éviter les nuages de poussière.
Grâce à son design compact et léger, l'aspirateur est facile à ranger et à déplacer.
La brosse intégrée au manche est toujours à portée de main pour dépoussiérer les meubles, les surfaces planes et les coussins.
Le système de filtration parfaitement étanche piège plus de 99,9 % des poussières fines, du pollen, des poils d'animaux et des acariens, pour les personnes allergiques ou nécessitant un plus haut niveau d'hygiène. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13**.
Le verrouillage ActiveLock permet de fixer facilement les accessoires au tube télescopique d'un simple clic.
Caractéristiques générales
Design
Accessoires
Poids et dimensions
Compatibilité
Caractéristiques techniques
Pays d'origine
Solidité
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