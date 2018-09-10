FC8087/61
Compact et puissant
Aspirateur compact Philips, pour un nettoyage puissant. Facile à ranger, transporter et manœuvrer, grâce à son poids réduit et à sa petite taille. Le bac à poussière facile à vider évite les nuages de poussière. Permet une grande liberté de mouvement.Voir tous les avantages
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Filtre en mousse lavable pour une performance plus durable
Le bac à poussière a été soigneusement conçu pour que vous puissiez jeter son contenu sans créer un nuage de poussière. Sa forme exclusive et sa surface lisse permettent un vidage parfaitement maîtrisé.
Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.
Cet aspirateur est doté d'un moteur efficace de 1 400 W générant une grande puissance d'aspiration pour un excellent nettoyage.
La technologie PowerCyclone offre un nettoyage optimal en un seul passage grâce à ses 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.
Vous pouvez transporter et faire rouler l'aspirateur facilement lorsque vous l'utilisez grâce à sa légèreté et à sa petite taille.
Poignée supplémentaire facilitant le transport et enrouleur de cordon.
Appareil de petite taille pour un rangement optimisé.
Le suceur plat facilite le nettoyage des meubles.
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Développement durable
Performances
Filtration
Utilisation
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