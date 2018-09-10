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  • Compact et puissant Compact et puissant Compact et puissant

    Aspirateur sans sac

    FC8087/61

    Compact et puissant

    Aspirateur compact Philips, pour un nettoyage puissant. Facile à ranger, transporter et manœuvrer, grâce à son poids réduit et à sa petite taille. Le bac à poussière facile à vider évite les nuages de poussière. Permet une grande liberté de mouvement.

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    Aspirateur sans sac

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    Compact et puissant

    Aspirateur compact

    • 1 400 W
    • PowerCyclone 3
    • 3 accessoires
    Filtre lavable facile à nettoyer

    Filtre lavable facile à nettoyer

    Filtre en mousse lavable pour une performance plus durable

    Conception avancée du bac à poussière, pour un vidage hygiénique

    Conception avancée du bac à poussière, pour un vidage hygiénique

    Le bac à poussière a été soigneusement conçu pour que vous puissiez jeter son contenu sans créer un nuage de poussière. Sa forme exclusive et sa surface lisse permettent un vidage parfaitement maîtrisé.

    Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

    Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

    Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.

    Moteur de 1 400 W générant une grande puissance d'aspiration

    Moteur de 1 400 W générant une grande puissance d'aspiration

    Cet aspirateur est doté d'un moteur efficace de 1 400 W générant une grande puissance d'aspiration pour un excellent nettoyage.

    La technologie PowerCyclone sépare la poussière de l'air en une seule étape

    La technologie PowerCyclone sépare la poussière de l'air en une seule étape

    La technologie PowerCyclone offre un nettoyage optimal en un seul passage grâce à ses 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.

    Léger et compact, pour vous offrir une grande liberté de mouvement

    Léger et compact, pour vous offrir une grande liberté de mouvement

    Vous pouvez transporter et faire rouler l'aspirateur facilement lorsque vous l'utilisez grâce à sa légèreté et à sa petite taille.

    Poignée supplémentaire facilitant le transport et enrouleur de cordon

    Poignée supplémentaire facilitant le transport et enrouleur de cordon

    Poignée supplémentaire facilitant le transport et enrouleur de cordon.

    Appareil de petite taille pour un rangement optimisé

    Appareil de petite taille pour un rangement optimisé.

    Le suceur plat facilite le nettoyage des meubles.

    Le suceur plat facilite le nettoyage des meubles.

    Spécificités Techniques

    • Brosses et accessoires

      Brosse standard
      Brosse pour sols durs et moquette
      Accessoires inclus
      • Suceur plat
      • Accessoire courbé

    • Design

      Couleur
      Noir intense

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      3,1  kg

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Performances

      Puissance électrique (IEC)
      1 200  W
      Puissance d'entrée (max.)
      1 400  W
      Puissance d'aspiration (max.)
      200  W

    • Filtration

      Capacité de poussière
      1,1  l
      Filtre d'évacuation
      Filtre en mousse
      Filtre moteur
      Microfiltre

    • Utilisation

      Rayon d'action
      7  m
      Raccord cylindrique
      Conique
      Poignée de transport
      Dessus et avant
      Type de tube
      Tube en plastique 2-P
      Longueur du cordon
      4,5  m
      Type de roue
      Plastique

    Badge-D2C

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