La technologie PowerCyclone sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone offre un nettoyage optimal en un seul passage grâce à ses 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.