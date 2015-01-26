Eau du robinet utilisable

SteamPlus est spécialement conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet. Son filtre anticalcaire actif élimine automatiquement le calcaire de l'eau. Il est recommandé de changer le filtre anticalcaire au moins tous les 6 mois. Cela permet d'éviter la formation de dépôts de calcaire et de prolonger la durée de vie de votre produit.