Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
FC7020/61
Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur
Votre maison est éclatante de propreté avec le nouveau Philips SteamPlus FC7020. La vapeur élimine les microbes et les bactéries pour un nettoyage alliant hygiène et propreté. Ce nettoyeur balai-vapeur vous fait économiser du temps et de l'énergie.
2 en 1 : balaie et nettoie à la vapeur
Chauffe en 30 s.
2 lingettes en microfibre
Pour tous les sols
Philips SteamPlus vous fait gagner du temps de nettoyage. En plus d'éliminer efficacement les saletés visibles et invisibles, le sol est pratiquement sec après son passage.
SteamPlus est spécialement conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet. Son filtre anticalcaire actif élimine automatiquement le calcaire de l'eau. Il est recommandé de changer le filtre anticalcaire au moins tous les 6 mois. Cela permet d'éviter la formation de dépôts de calcaire et de prolonger la durée de vie de votre produit.
Le SteamPlus fonctionne uniquement à l'eau. Il ne laisse aucun résidu chimique sur votre sol.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Testé sur des bactéries domestiques courantes par un laboratoire indépendant certifié.