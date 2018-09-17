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Une aspiration sans fil ultra-rapide*
Terminez plus vite votre ménage grâce à l'aspiration sans fil 3-en-1. Notre puissante brosse à 360° aspire plus rapidement la poussière et la saleté de tous les côtés. Optimisez chaque geste, sur les sols durs comme sur les tapis et moquettes. Le système unique d'aspiration et nettoyage s'attaque instantanément à différents types de saleté.Voir tous les avantages
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La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement
Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 75 minutes d'autonomie en mode Eco, 35 minutes en mode normal et 25 minutes en mode Turbo.
Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !
Le système unique d'aspiration et nettoyage contrôle l'apport d'eau nécessaire pour un nettoyage optimal des sols durs. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.
Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.
Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.
Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.
Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.
Le triple système de filtration renvoie uniquement de l'air propre vers le moteur, afin d'assurer un débit d'air élevé plus longtemps.
3-en-1 : puissante brosse à 360°, système unique d'aspiration et nettoyage, aspirette intégrée
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Développement durable
Performances
Filtration
Utilisation
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