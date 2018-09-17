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    SpeedPro Max Aqua Aspirateur-balai sans fil

    FC6904/01

    Une aspiration sans fil ultra-rapide*

    Terminez plus vite votre ménage grâce à l'aspiration sans fil 3-en-1. Notre puissante brosse à 360° aspire plus rapidement la poussière et la saleté de tous les côtés. Optimisez chaque geste, sur les sols durs comme sur les tapis et moquettes. Le système unique d'aspiration et nettoyage s'attaque instantanément à différents types de saleté.

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    SpeedPro Max Aqua Aspirateur-balai sans fil

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    Une aspiration sans fil ultra-rapide*

    avec nettoyage 3-en-1

    • Brosse d'aspiration à 360°
    • 25,2 V, jusqu'à 75 min d'autonomie
    • 3-en-1 : aspiration nettoyage aspirette
    • Brosse TurboPet
    La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

    La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

    La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

    Jusqu'à 75 minutes* de nettoyage puissant avec la batterie li-ion 25,2 V

    Jusqu'à 75 minutes* de nettoyage puissant avec la batterie li-ion 25,2 V

    Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 75 minutes d'autonomie en mode Eco, 35 minutes en mode normal et 25 minutes en mode Turbo.

    Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

    Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

    Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !

    Pour différents types de saleté, avec Aquaboost pour les saletés tenaces

    Pour différents types de saleté, avec Aquaboost pour les saletés tenaces

    Le système unique d'aspiration et nettoyage contrôle l'apport d'eau nécessaire pour un nettoyage optimal des sols durs. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.

    Accès rapide partout, même sous les meubles bas

    Accès rapide partout, même sous les meubles bas

    Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

    PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante

    PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante

    Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.

    Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés

    Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés

    Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.

    La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées

    La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées

    Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.

    Le triple système de filtration assure un débit d'air élevé plus longtemps

    Le triple système de filtration assure un débit d'air élevé plus longtemps

    Le triple système de filtration renvoie uniquement de l'air propre vers le moteur, afin d'assurer un débit d'air élevé plus longtemps.

    3-en-1 : brosse à 360°, système d'aspiration et nettoyage, aspirette

    3-en-1 : brosse à 360°, système d'aspiration et nettoyage, aspirette

    3-en-1 : puissante brosse à 360°, système unique d'aspiration et nettoyage, aspirette intégrée

    Spécificités Techniques

    • Brosses et accessoires

      Brosse standard
      Aspire et lave
      Accessoires inclus
      • Adaptateur secteur CA
      • Lingette en microfibre
      • Brosse intégrée
      • Filtre supplémentaire
      Brosse supplémentaire
      • Brosse TurboPet
      • Brosse d'aspiration à 360°

    • Design

      Couleur
      Electric Aqua

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      2,732  kg

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Performances

      Type de pile/batterie
      Li-ion
      Niveau sonore
      84  dB
      Tension de la pile/batterie
      25,2  V
      Temps de charge
      5  hour(s)
      Autonomie
      75  minute(s)
      Autonomie (mode Turbo)
      25  minute(s)
      Débit d'air (max.)
      1 000  l/min
      Superficie traitable avec un réservoir
      60  m²

    • Filtration

      Capacité de poussière
      0,6  l
      Filtre moteur
      Filtre lavable

    • Utilisation

      Capacité du réservoir d'eau propre (max.)
      0,28  l
      Détergents utilisables
      du détergent ou de l'eau pure

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    • Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de grosses particules de saleté sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale IEC60312-1. Jan 2018.
    • Avec système d'aspiration et de nettoyage
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