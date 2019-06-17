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Un nettoyage sans fil ultra-rapide*
Le SpeedPro Max révolutionnaire avec brosse à 360° aspire encore plus de saletés à chaque passage, d'avant en arrière, même le long des plinthes et des meubles. Un nettoyage efficace et plus rapide des sols durs, moquettes et tapis.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Chaque entreprise a sa définition du reconditionnement. Philips reconditionne principalement les produits retournés par les clients dans les 30 jours suivant leur achat ou dans le cadre de nos programmes d'abonnement. Par conséquent, la plupart des produits n'ont jamais servi, ou très peu.
Le produit est en parfait état de fonctionnement ! Il bénéficie toujours d’une garantie de 2 ans. Une extension de garantie peut s’appliquer à certains produits après enregistrement.
Le produit est parfaitement propre ! Chaque appareil est soumis à des tests de qualité et de performance rigoureux. Tous les produits sont désinfectés et les composants ou accessoires liés à l’hygiène sont remplacés si nécessaire (par exemple, les lames de rasoir ou les appareils de cuisine). De légers signes d’utilisation peuvent être visibles.
Les produits sont équipés de toutes les pièces et de tous les accessoires fonctionnels d'origine. Ce n'est pas le cas des cadeaux publicitaires (comme le filtre Aqua).
Les produits sont expédiés dans leur emballage d'origine ou dans des boîtes en carton recyclé composées de matériaux recyclés.
Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 65 minutes d'autonomie en mode Eco, 30 minutes en mode normal et 21 minutes en mode Turbo.
Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.
Le bac à poussière de l'aspirateur est facile à retirer et se vide de manière hygiénique, sans créer de nuages de poussière.
L'affichage numérique intelligent indique la vitesse et le niveau de charge. Il vous alerte également lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre.
Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.
La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement à chaque passage, même à l'arrière ou le long des plinthes, pour rendre chaque mouvement efficace.
Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.
Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !
Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.
Le triple système de filtration renvoie uniquement de l'air propre vers le moteur, afin d'assurer un débit d'air élevé plus longtemps.
Il s'agit d'un produit retourné ayant fait l'objet de contrôles, de tests confirmant un fonctionnement comme neuf, ainsi que d'un nettoyage complet. Éventuellement livré dans un carton neutre, il comprend tous ses accessoires fonctionnels. Ce produit au prix attractif bénéficie d'une garantie de 2 ans et peut être renvoyé gratuitement sous 30 jours.
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Développement durable
Performances
Filtration
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