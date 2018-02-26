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Un nettoyage sans fil ultra-rapide*
Le SpeedPro Max révolutionnaire avec brosse à 360° aspire encore plus de saletés à chaque passage, d'avant en arrière, même le long des plinthes et des meubles. Un nettoyage efficace et plus rapide des sols durs, moquettes et tapis.Voir tous les avantages
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La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement à chaque passage, même à l'arrière ou le long des plinthes, pour rendre chaque mouvement efficace.
Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !
Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.
Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 65 minutes d'autonomie en mode Eco, 30 minutes en mode normal et 21 minutes en mode Turbo.
Le triple système de filtration renvoie uniquement de l'air propre vers le moteur, afin d'assurer un débit d'air élevé plus longtemps.
L'affichage numérique intelligent indique la vitesse et le niveau de charge. Il vous alerte également lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre.
Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.
Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.
Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.
Le bac à poussière de l'aspirateur est facile à retirer et se vide de manière hygiénique, sans créer de nuages de poussière.
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Développement durable
Performances
Filtration
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