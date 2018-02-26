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    SpeedPro Max Aspirateur balai

    FC6823/01

    Un nettoyage sans fil ultra-rapide*

    Le SpeedPro Max révolutionnaire avec brosse à 360° aspire encore plus de saletés à chaque passage, d'avant en arrière, même le long des plinthes et des meubles. Un nettoyage efficace et plus rapide des sols durs, moquettes et tapis.

    Voir tous les avantages

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    SpeedPro Max Aspirateur balai

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    Un nettoyage sans fil ultra-rapide*

    avec la brosse à 360°

    • Brosse d'aspiration à 360°
    • 25,2 V, jusqu'à 65 min d'autonomie
    • 2-en-1 : aspiration, aspirette
    • Brosse TurboPet
    La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés de tous les côtés

    La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés de tous les côtés

    La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement à chaque passage, même à l'arrière ou le long des plinthes, pour rendre chaque mouvement efficace.

    Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

    Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

    Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !

    PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante

    PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante

    Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.

    Jusqu'à 65 minutes d'autonomie avec les batteries Li-ion 25 V

    Jusqu'à 65 minutes d'autonomie avec les batteries Li-ion 25 V

    Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 65 minutes d'autonomie en mode Eco, 30 minutes en mode normal et 21 minutes en mode Turbo.

    Le triple système de filtration assure un débit d'air élevé plus longtemps

    Le triple système de filtration assure un débit d'air élevé plus longtemps

    Le triple système de filtration renvoie uniquement de l'air propre vers le moteur, afin d'assurer un débit d'air élevé plus longtemps.

    L'affichage numérique intelligent indique la vitesse et le niveau de charge

    L'affichage numérique intelligent indique la vitesse et le niveau de charge

    L'affichage numérique intelligent indique la vitesse et le niveau de charge. Il vous alerte également lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre.

    Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés

    Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés

    Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.

    La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées

    La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées

    Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.

    Accès rapide partout, même sous les meubles bas

    Accès rapide partout, même sous les meubles bas

    Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

    Design unique du bac à poussière évitant les nuages de poussière

    Design unique du bac à poussière évitant les nuages de poussière

    Le bac à poussière de l'aspirateur est facile à retirer et se vide de manière hygiénique, sans créer de nuages de poussière.

    Spécificités Techniques

    • Brosses et accessoires

      Brosse standard
      Brosse d'aspiration à 360°
      Accessoires inclus
      • Adaptateur secteur CA
      • Brosse intégrée
      • Station d'accueil murale
      Brosse supplémentaire
      Brosse Turbo motorisée

    • Design

      Couleur
      Rouge

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      2,73  kg

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Performances

      Type de pile/batterie
      Li-ion
      Niveau sonore
      84  dB
      Tension de la pile/batterie
      25,2  V
      Temps de charge
      5  hour(s)
      Autonomie
      65  minute(s)
      Autonomie (mode Turbo)
      21  minute(s)
      Débit d'air (max.)
      > 1 000  l/min

    • Filtration

      Capacité de poussière
      0,6  l
      Filtre moteur
      Filtre lavable

    Badge-D2C

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