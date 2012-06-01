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    MiniVac Aspirette

    FC6148/01

    Soyez un peu plus écolo chaque jour

    L'aspirateur à main Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V dispose de batteries Lithium-Ion longue durée, légères et puissantes. Le système de charge est économe en énergie : il arrête de fonctionner lorsque les batteries sont chargées.

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    MiniVac Aspirette

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    Économisez jusqu'à 70 %* d'énergie grâce au système de charge*

    • Batterie 10,8 V (lithium)
    • Sans sac, cyclonique
    • Brosse et suceur plat
    • Éco
    Batteries Li-ion légères, longue durée

    Batteries Li-ion légères, longue durée

    Les puissantes batteries lithium-Ion (Li-ion) de l'aspirette Philips MiniVac durent plus longtemps que les batteries nickel-cadmium (NiCd). De plus, ces batteries Li-ion sont très légères, ce qui rend l'utilisation de l'aspirette plus facile.

    Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

    Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

    Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirette utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à 2 niveaux permet de piéger toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

    Base de charge avec brosse et suceur plat

    Base de charge avec brosse et suceur plat

    La base de charge de l'aspirette comporte une brosse ainsi qu'un suceur plat. La brosse est idéale pour les surfaces délicates et le suceur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

    Le système de charge s'éteint une fois les batteries entièrement chargées

    Le système de charge s'éteint une fois les batteries entièrement chargées

    Le système de charge s'éteint automatiquement une fois les batteries entièrement chargées. Il arrête donc de consommer de l'électricité, ce qui permet de réaliser des économies. Les systèmes de charge classiques gaspillent de l'énergie car ils continuent habituellement de fonctionner alors même que les batteries sont chargées.

    Brosse aérodynamique pour une aspiration optimale de la poussière

    Brosse aérodynamique pour une aspiration optimale de la poussière

    Grâce à sa conception aérodynamique, la brosse de l'aspirette Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique lui permet d'atteindre les recoins les plus difficiles d'accès.

    Poignée recourbée : prise optimale

    Poignée recourbée : prise optimale

    L'aspirette Philips MiniVac est dotée d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.

    Brosse détachable en un clic pour un vidage facile

    Brosse détachable en un clic pour un vidage facile

    L'aspirette Philips MiniVac se vide facilement et rapidement. Elle est également très hygiénique grâce à sa brosse détachable en un clic qui vous permet de la vider sans vous salir.

    Spécificités Techniques

    • Brosses et accessoires

      Autres accessoires
      Base de charge

    • Design

      Spécificités
      Réservoir à poussière translucide
      Couleur
      Blanc et vert

    • Poids et dimensions

      Appareils par unité d'emballage
      6
      Dimensions de l'emballage (L x l x H)
      460 x 160 x 160  mm
      Poids du produit
      0,8  kg
      Dimensions d'une unité d'emballage (L x l x H)
      508 x 335 x 490  mm

    • Performances

      Type de pile/batterie
      Li-ion
      Tension de la pile/batterie
      10,8  V
      Temps de charge
      8  hour(s)
      Aspiration (max.)
      4,3  kPa
      Autonomie
      9  minute(s)
      Puissance d'entrée (max.)
      100  W
      Puissance d'aspiration (max.)
      22  W
      Niveau sonore (Lc IEC)
      81  dB
      Débit d'air (max.)
      950  l/min

    • Filtration

      Capacité de poussière
      0,5  l
      Système de filtration
      Action cyclonique en 2 étapes

    • Utilisation

      Spécificités
      • Indicateur de charge
      • Poignée douce

    Badge-D2C

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