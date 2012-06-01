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Soyez un peu plus écolo chaque jour
L'aspirateur à main Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V dispose de batteries Lithium-Ion longue durée, légères et puissantes. Le système de charge est économe en énergie : il arrête de fonctionner lorsque les batteries sont chargées.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les puissantes batteries lithium-Ion (Li-ion) de l'aspirette Philips MiniVac durent plus longtemps que les batteries nickel-cadmium (NiCd). De plus, ces batteries Li-ion sont très légères, ce qui rend l'utilisation de l'aspirette plus facile.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirette utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à 2 niveaux permet de piéger toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
La base de charge de l'aspirette comporte une brosse ainsi qu'un suceur plat. La brosse est idéale pour les surfaces délicates et le suceur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.
Le système de charge s'éteint automatiquement une fois les batteries entièrement chargées. Il arrête donc de consommer de l'électricité, ce qui permet de réaliser des économies. Les systèmes de charge classiques gaspillent de l'énergie car ils continuent habituellement de fonctionner alors même que les batteries sont chargées.
Grâce à sa conception aérodynamique, la brosse de l'aspirette Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique lui permet d'atteindre les recoins les plus difficiles d'accès.
L'aspirette Philips MiniVac est dotée d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.
L'aspirette Philips MiniVac se vide facilement et rapidement. Elle est également très hygiénique grâce à sa brosse détachable en un clic qui vous permet de la vider sans vous salir.
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Performances
Filtration
Utilisation
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