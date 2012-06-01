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    MiniVac Aspirateur à main

    FC6142/01

    Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

    Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips Wet&Dry 4,8 V. Aspirez facilement les liquides et la poussière. La brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.

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    MiniVac Aspirateur à main

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    Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

    Système adapté aux surfaces humides et sèches, brosse aérodynamique

    • Batterie 4,8 V
    • Sans sac, cyclonique
    • Brosse, suceur plat, raclette
    • Étanche
    Base de rech. plate (murs et tables)

    Base de rech. plate (murs et tables)

    Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l’emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.

    Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

    Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

    Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

    Poignée recourbée : prise optimale

    Poignée recourbée : prise optimale

    L'aspirette Philips MiniVac est dotée d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.

    Puissantes batteries NiMh 4,8 V

    Puissantes batteries NiMh 4,8 V

    Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirateur à main Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, il offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.

    Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

    La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.

    Embout détachable en un clic pour un vidage facile

    L'aspirateur à main Philips se vide facilement et rapidement. Son nettoyage est hygiénique grâce à son embout déclipsable d'un simple geste qui vous permet de le vider sans vous salir.

    Spécificités Techniques

    • Brosses et accessoires

      Accessoires inclus
      Base de charge

    • Design

      Caractéristiques
      Bac à poussière translucide
      Couleur
      Bleu

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x l x H)
      460 x 160 x 160  mm
      Dimensions de l'emballage (L x l x H)
      508 x 335 x 490  mm
      Poids du produit
      1,4  kg

    • Performances

      Débit d'air (max.)
      530  l/s
      Niveau sonore
      76  dB
      Tension de la pile/batterie
      4,8  V
      Temps de charge
      16-18  hour(s)
      Aspiration (max.)
      2,9  kPa
      Autonomie
      9  minute(s)
      Puissance d'entrée (max.)
      56  W
      Puissance d'aspiration (max.)
      9  W

    • Filtration

      Capacité de poussière
      0,5  l
      Système de filtration
      Système eau et poussière

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