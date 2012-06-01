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Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace
Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips Wet&Dry 4,8 V. Aspirez facilement les liquides et la poussière. La brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l’emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
L'aspirette Philips MiniVac est dotée d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.
Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirateur à main Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, il offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.
La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.
L'aspirateur à main Philips se vide facilement et rapidement. Son nettoyage est hygiénique grâce à son embout déclipsable d'un simple geste qui vous permet de le vider sans vous salir.
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Performances
Filtration
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