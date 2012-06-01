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Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace
Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec la puissante aspirette Philips MiniVac 3,6 V. Son système sans sac à flux d'air cyclonique et filtration à 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirette Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, elle offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.
Vous pouvez ranger l'aspirette Philips MiniVac sur sa base de recharge, montée sur un mur ou posée sur une table. Grâce à sa puissante batterie rechargeable, elle est toujours prête à l'emploi.
L'aspirette Philips MiniVac se vide facilement et rapidement. Elle est également très hygiénique grâce à sa brosse détachable en un clic qui vous permet de la vider sans vous salir.
L'aspirette Philips MiniVac est dotée d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Performances
Filtration
Utilisation
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