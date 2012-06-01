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  • Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace

    MiniVac Aspirette

    FC6140/01

    Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace

    Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec la puissante aspirette Philips MiniVac 3,6 V. Son système sans sac à flux d'air cyclonique et filtration à 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.

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    MiniVac Aspirette

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    Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace

    Sans sac, flux d'air cyclonique et brosse aérodynamique

    • Batterie 3,6 V
    • Sans sac, cyclonique
    • Brosse et suceur plat
    Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

    Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

    La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.

    Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

    Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

    Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

    Puissantes batteries NiMH 3,6 V

    Puissantes batteries NiMH 3,6 V

    Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirette Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, elle offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.

    Base de rech. plate (murs et tables)

    Base de rech. plate (murs et tables)

    Vous pouvez ranger l'aspirette Philips MiniVac sur sa base de recharge, montée sur un mur ou posée sur une table. Grâce à sa puissante batterie rechargeable, elle est toujours prête à l'emploi.

    Embout détachable en un clic pour un vidage facile

    Embout détachable en un clic pour un vidage facile

    L'aspirette Philips MiniVac se vide facilement et rapidement. Elle est également très hygiénique grâce à sa brosse détachable en un clic qui vous permet de la vider sans vous salir.

    Poignée recourbée : prise optimale

    Poignée recourbée : prise optimale

    L'aspirette Philips MiniVac est dotée d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.

    Spécificités Techniques

    • Brosses et accessoires

      Autres accessoires
      Base de charge

    • Design

      Couleur
      Blanc

    • Poids et dimensions

      Appareils par unité d'emballage
      6
      Dimensions de l'emballage (L x l x H)
      460 x 160 x 160  mm
      Poids du produit
      1,3  kg
      Dimensions d'une unité d'emballage (L x l x H)
      508 x 335 x 490  mm

    • Performances

      Tension de la pile/batterie
      3,6  V
      Temps de charge
      16-18  hour(s)
      Aspiration (max.)
      2,7  kPa
      Autonomie
      9  minute(s)
      Puissance d'entrée (max.)
       45  W
      Puissance d'aspiration (max.)
      8  W
      Niveau sonore (Lc IEC)
      75  dB
      Débit d'air (max.)
      620  l/min

    • Filtration

      Système de filtration
      Action cyclonique en 2 étapes
      Capacité de poussière
      0,5  l

    • Utilisation

      Spécificités
      • Indicateur de charge
      • Poignée douce

    Badge-D2C

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