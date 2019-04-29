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5 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.Voir tous les avantages
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Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, la machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite en toute simplicité et en un rien de temps !
Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.
Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.
Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.
Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.
Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre broyeur en céramique résistant. Ses bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqué à 100 % en céramique, il permet de préparer au moins 20 000 tasses.
Notre carafe à lait en 2 pièces ne contient ni tubes ni éléments dissimulés. Elle se nettoie en seulement 15 secondes sous le robinet* et passe au lave-vaisselle.
En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses*** avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.
Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.
Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.
Pour plus de simplicité, vous pouvez passer la carafe à lait, le bac d'égouttement et le bac à marc au lave-vaisselle. Vous gagnerez ainsi du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage complet.
Savourez un cappuccino onctueux, y compris avec vos laits végétaux préférés. Grâce à la technologie de mousse cyclonique, le LatteGo transforme différents types de laits et de laits végétaux contenant la bonne quantité de matières grasses et de protéines en une mousse dense et de qualité.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Compatibilité
Solidité
Pays d'origine
Efficacité énergétique
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