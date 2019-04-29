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    Série 2200 Machines espresso entièrement automatiques

    EP2220/10

    2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

    Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.

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    Série 2200 Machines espresso entièrement automatiques

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    2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

    Grâce à l'écran tactile intuitif

    • 2 boissons
    • Mousseur à lait classique
    • Noir mat
    • Écran tactile
    Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

    Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

    Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

    Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

    Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

    Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

    Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

    Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

    Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

    Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur

    Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur

    Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

    La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**

    La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**

    Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

    20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

    20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

    Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre broyeur en céramique résistant. Ses bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqué à 100 % en céramique, il permet de préparer au moins 20 000 tasses.

    Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

    Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

    Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

    Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible

    Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible

    Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

    Détartrage automatique pour votre confort

    Détartrage automatique pour votre confort

    Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.

    Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

    Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

    Pour plus de simplicité, vous pouvez passer la carafe à lait, le bac d'égouttement et le bac à marc au lave-vaisselle. Vous gagnerez ainsi du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage complet.

    Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

    Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

    En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Source de café
      Café en grain
      Implication des utilisateurs
      Simple pression sur un bouton
      Type de produit
      Machine espresso entièrement auto.
      Boissons
      Espresso, eau chaude, café
      Boissons préprogrammées
      2
      Nombre de tasses
      2
      Pression
      15 bars
      Broyeur intégré
      Oui
      Réglages du broyeur
      12
      Capacité du bac à grains
      275 g
      Mousse de lait
      Oui
      Solution lait
      Mousseur à lait classique
      Capacité du réservoir d'eau
      1,8 l
      Profils
      Non
      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Interface
      Écran tactile intuitif
      Garantie
      2 ans
      Connectivité
      Non
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Classe énergétique
      Classe A
      Puissance
      1 500 W
      Tension
      230 V
      Fréquence
      50 Hz
      Nombre dans le lot
      1

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique
      Oui
      Certification de sécurité
      Oui

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      433 mm
      Largeur du produit
      246 mm
      Hauteur du produit
      371 mm
      Poids du produit
      7,5 kg
      Longueur de l'emballage
      491,5 mm
      Largeur de l'emballage
      287,5 mm
      Hauteur de l'emballage
      487 mm
      Poids de l'emballage
      10-12,3 kg

    • Compatibilité

      Accessoires associés 1
      Cuillère doseuse*
      Accessoires associés 2
      Bandelette de test de dureté de l'eau*
      Accessoires associés 3
      Filtre AquaClean*
      Accessoires associés 4
      Tube de matières grasses*

    • Solidité

      Manuel d'utilisation
      > 75 % de papier recyclé
      Emballage
      > 95 % de matériaux recyclés

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine/Roumanie

    • Efficacité énergétique

      Consommation en mode veille
      0,2 W
      Consommation à l'arrêt
      S. O.
      Consommation en mode veille réseau
      S. O.
      Délai avant passage automatique en mode veille
      30 min
      Norme de mesure
      EN 50564:2011

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    • Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
    • *Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.
    • *non inclus dans le contenu de la boîte
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