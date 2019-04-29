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2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.
Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.
Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.
Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.
Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.
Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre broyeur en céramique résistant. Ses bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqué à 100 % en céramique, il permet de préparer au moins 20 000 tasses.
Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.
Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.
Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.
Pour plus de simplicité, vous pouvez passer la carafe à lait, le bac d'égouttement et le bac à marc au lave-vaisselle. Vous gagnerez ainsi du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage complet.
En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Compatibilité
Solidité
Pays d'origine
Efficacité énergétique
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