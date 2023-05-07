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DLP9779TB/00
Chargeur portable mince et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh avec prise de sortie USB-C de 20 W et charge sans fil de 15 W. Plus besoin de vous inquiéter lorsque votre téléphone mobile est à court de pile. Placez-le sur l’anneau magnétique dans une position parfaite pour la charge sans fil.
10 000 mAh
avec chargement sans fil
Port de type C
Le chargeur sans fil comporte un rebord magnétique pour l’alignement optimal des produits MagSafe utilisés avec les produits de charge sans fil Apple.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité
La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.