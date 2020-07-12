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Arrêté
DLP8720N/00
Chargeur autonome fin et puissant
Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Grâce à ses 2 ports USB, il est possible de recharger 2 appareils simultanément. Ses 20 000 mAh vous permettent de recharger entièrement votre téléphone ou votre tablette à plusieurs reprises.
20 000 mAh
Double USB
Batterie Li-polymère
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Le câble micro-USB/USB 2.0 inclus est conçu pour les téléphones portables, appareils photo numériques et autres appareils portables dotés d'une connexion micro-USB. Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.