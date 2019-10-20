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Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP8718NC/00

Chargeur autonome fin et puissant

Grande capacité de 10 000 mAh et indicateur LED du niveau de la batterie. Finis les soucis lorsque votre téléphone portable est déchargé. Ce compagnon de voyage idéal alimente tous vos appareils portables.

Voir tous les avantages

Avec câble de type C intégré.

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • Blanc

  • USB-A et port de charge de type C

Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Pour les appareils USB

Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.

Spécificités Techniques

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