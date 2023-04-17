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Batterie externe puissante
Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
3 ports USB pour charger trois appareils simultanément
Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 20 W.
La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.
Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.
La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Design et finition
Carton externe
Carton interne
Compatibilité
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
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