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  • Batterie externe puissante Batterie externe puissante Batterie externe puissante

    Batterie externe USB

    DLP7721C/00

    Batterie externe puissante

    Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.

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    Batterie externe USB

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    Batterie externe puissante

    avec un bloc d'alimentation portable de secours

    • 20 000 mAh
    • 3 ports de charge USB
    • QC 3.0 et PD 3.0
    • PPS

    Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément

    3 ports USB pour charger trois appareils simultanément

    Port de charge USB-C PD 20 W

    Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 20 W.

    USB-A avec charge rapide QC

    La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.

    50 % de charge en 30 minutes

    Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.

    Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C

    La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

    Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

    Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

    Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

    Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

    Voyant d'alimentation

    Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

    Spécificités Techniques

    • Design et finition

      Matériaux
      PC + ABS

    • Carton externe

      Longueur
      34  cm
      Nombre de produits emballés
      18
      Longueur
      13.4  pouces
      Largeur
      24  cm
      Hauteur
      22.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      Largeur
      9.4  pouces
      Hauteur
      8.9  pouces

    • Carton interne

      Longueur
      22  cm
      Nombre de produits emballés
      6
      Longueur
      8.7  pouces
      Largeur
      10.7  cm
      Hauteur
      20.5  cm
      Largeur
      4.2  pouces
      Hauteur
      8.1  pouces
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • Compatibilité

      Compatible avec :
      Appareils à charge USB

    • Alimentation

      Capacité de la pile
      20 000 mAh 74 Wh
      Puissance d'entrée
      USB-C 5 V/3 A, micro-USB 5 V/2 A
      Sortie
      USB-C 20 W maxi. USB-A 18 W maxi.

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17  cm
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      3.5  cm
      Hauteur
      6.7  pouces
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      Largeur
      3.7  pouces
      Profondeur
      1.4  pouces

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      13.6  cm
      Largeur
      6.8  cm
      Profondeur
      2.75  cm
      Largeur
      2.7  pouces
      Hauteur
      5.4  pouces
      Profondeur
      1.1  pouces
      Poids
      0.355  kg
      Poids
      0.783  lb

    • Accessoires

      Câbles
      Câble de charge USB-C
      Manuel d'utilisation
      Mode d'emploi

    Badge-D2C

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