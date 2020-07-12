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Arrêté
DLP7719N/00
Chargeur autonome fin et puissant
Entrée micro-USB et USB-C, sortie double USB-A et USB-C.
10 000 mAh
Double USB
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément