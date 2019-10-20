Chargeur autonome de voyage polyvalent

Grâce à ses 5 000 mAh et à ses fiches interchangeables, ce chargeur est un compagnon de voyage idéal. Il est équipé de fiches UE, AU, RU et US pour vous permettre de le charger directement depuis une prise secteur. Vous n'aurez plus de problème pour charger vos appareils mobiles ou ce chargeur autonome lorsque vous êtes à l'étranger.