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        Arrêté

        Chargeur mural USB

        DLP3303NB/40

        Chargeur mural 3 USB

        Rechargez simultanément en mode Full Speed un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge rapide. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Sortie totale maximale CC de 5 V et 2,4 A + QC 18 W.

        Voir tous les avantages

        Avec protection contre les courts-circuits et les surintensités.

        Chargeur mural 3 USB

        • 3 ports de charge USB

        • Charge USB 2,4 A

        • Charge rapide QC 3.0

        2,1 A, Full Speed, charge 2 téléphones portables en même temps ou 1 tablette

        5 V / 2,1 A. Charge rapidement 2 téléphones portables ou 1 tablette en mode Full Speed.

        Technologie Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge

        Technologie Quick Charge pour charger vos appareils plus rapidement en optimisant l'intensité et la tension de la charge.

        Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

        Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

        Spécificités Techniques

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