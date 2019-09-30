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Arrêté
DLP3303NB/40
Chargeur mural 3 USB
Rechargez simultanément en mode Full Speed un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge rapide. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Sortie totale maximale CC de 5 V et 2,4 A + QC 18 W.
3 ports de charge USB
Charge USB 2,4 A
Charge rapide QC 3.0
5 V / 2,1 A. Charge rapidement 2 téléphones portables ou 1 tablette en mode Full Speed.
Technologie Quick Charge pour charger vos appareils plus rapidement en optimisant l'intensité et la tension de la charge.
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités