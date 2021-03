Chargeur allume-cigare, 1 port C et 1 port A

Chargez vos appareils dernier cri grâce au port USB-C avec Power Delivery, pour une puissance de charge optimisée et un temps de charge minimisé. Le port USB-A vous permet de charger vos autres appareils simultanément. Un câble C > C de 1 m est inclus.