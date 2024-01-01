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Batterie externe USB

DLP1925CW/40

Batterie externe puissante

Oubliez les problèmes d'autonomie : rechargez votre appareil grâce à une grande capacité de 30 000 mAh. 3 ports USB (USB-A et USB-C). Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 20 W ou au port USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 18 W.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Batterie externe puissante

  • 27 000 mAh

  • Ports de charge USB-A et USB-C

  • QC 3.0 et PD

  • Blanc

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

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