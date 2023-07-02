Payez plus tard avec Klarna
DLP1810CW/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Port USB-C 3 A à charge rapide et deux ports USB-A pour charger de votre appareil dernier cri.
10 000 mAh
Ports de charge USB-A et USB-C
Batterie Li-polymère
Blanc
Le voyant LED discret s’allume doucement pour vous permettre de vérifier en un coup d’œil que l’appareil est sous tension.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité