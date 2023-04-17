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  • Chargeur portable mince et puissant Chargeur portable mince et puissant Chargeur portable mince et puissant

    Chargeur USB

    DLP1810CB/00

    Chargeur portable mince et puissant

    Grande capacité de 10 000 mA h avec batterie au lithium-polymère sécuritaire. Plus besoin de vous inquiéter lorsque votre téléphone cellulaire est à court de pile. La charge rapide par USB-C 3A et les deux ports USB-A rechargent votre appareil le plus récent.

    Voir tous les avantages

    Chargeur USB

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    Chargeur portable mince et puissant

    avec un ensemble d'alimentation de secours portable

    • 10 000 mAh
    • Ports de chargement USB A et USB C
    • Batterie Li-polymère
    • Noir

    Voyant d'alimentation

    Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

    Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

    Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

    Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément

    3 ports USB pour charger trois appareils simultanément

    Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

    Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

    Spécificités Techniques

    • Carton externe

      Longueur
      40  cm
      Nombre de produits emballés
      36
      Longueur
      15.7  pouces
      Largeur
      35  cm
      Poids brut
      11  kg
      Hauteur
      22.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13549 6
      Largeur
      13.8  pouces
      Hauteur
      8.9  pouces
      Poids net
      8.28  kg
      Poids brut
      24.251  lb
      Poids net
      18.254  lb
      Poids à vide
      2.72  kg
      Poids à vide
      5.997  lb

    • Carton interne

      Longueur
      19  cm
      Nombre de produits emballés
      6
      Longueur
      7.5  pouces
      Largeur
      10.7  cm
      Hauteur
      20.5  cm
      Largeur
      4.2  pouces
      Hauteur
      8.1  pouces
      Poids net
      1.38  kg
      Poids brut
      1.75  kg
      Poids net
      3.042  lb
      Poids brut
      3.858  lb
      Poids à vide
      0.37  kg
      Poids à vide
      0.816  lb
      GTIN
      2 48 95229 13549 3

    • Compatibilité

      Compatible avec :
      Appareils avec chargeur USB

    • Alimentation

      Capacité de la pile
      10000mAh 37Wh
      Type de batterie
      Li-polymère
      Puissance d'entrée
      USB 5 V/2 A
      Sortie
      USB C 5 V/3 A USB 1 et 2 : 5 V/2,1 A

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      19.5  cm
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      3  cm
      Hauteur
      7.7  pouces
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 13549 9
      Largeur
      3.7  pouces
      Poids brut
      0.28  kg
      Profondeur
      1.2  pouces
      Poids net
      0.23  kg
      Poids brut
      0.617  lb
      Poids net
      0.507  lb
      Poids à vide
      0.05  kg
      Poids à vide
      0.110  lb

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      14.67  cm
      Largeur
      6.9  cm
      Profondeur
      1.58  cm
      Largeur
      2.7  pouces
      Hauteur
      5.8  pouces
      Profondeur
      0.6  pouces
      Poids
      0.225  kg
      Poids
      0.496  lb

    • Accessoires

      Câbles
      Câble de chargement USB-C

    Badge-D2C

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