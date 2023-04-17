DLP1810CB/00
Chargeur portable mince et puissant
Grande capacité de 10 000 mA h avec batterie au lithium-polymère sécuritaire. Plus besoin de vous inquiéter lorsque votre téléphone cellulaire est à court de pile. La charge rapide par USB-C 3A et les deux ports USB-A rechargent votre appareil le plus récent.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
3 ports USB pour charger trois appareils simultanément
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Carton externe
Carton interne
Compatibilité
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
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